A cantora Mariana Aydar vai lançar em Salvador o novo álbum, Cavaleiro Selvagem Aqui Te Sigo, na sexta-feira, 20, no Cine Teatro Solar Bela Vista. A apresentação vai contar com a participação da Orkestra Rumpilezz, comandada pelo maestro Letieres Leite, que também codirigiu o álbum.

O disco Cavaleiro Selvagem Aqui Te Sigo traz canções de Zé Ramalho (Galope Rasante), Thalma de Freitas (Não foi em Vão) e Caetano Veloso (Nine out of ten), além dasautorais de Mariana Aydar, como Solitude e Passionais.

Assista Mariana Aydar cantando Cavaleiro Selvagem

Da Redação Mariana Aydar recebe Orkestra Rumpilezz em lançamento de CD

