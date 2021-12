Maria Teresa e Moustaki Quinteto trazem turnê internacional a Salvador

A cantora luso-francesa Maria Teresa e o Moustaki Quinteto se apresentam nesta sexta, 15, e sábado, 16, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, no Hotel Sheraton da Bahia, em Salvador. O valor do couvert artístico é de R$ 80 e pode ser adquirido na bilheteria do café ou no site Compre Ingressos.

No repertório, Maria Teresa vai cantar músicas francesas, portuguesas, sucessos internacionais, Bossa Nova e Jazz. Além de sucessos internacionais e obras da Bossa Nova, o espetáculo traz canções que Moustaki adaptou para o francês, extraídas dos repertórios de seus amigos e parceiros brasileiros. “Les Eaux de Mars” (“Águas de Março”, de Tom Jobim), “Joseph”, cuja versão, em português, feita por Nara Leão, foi gravada por Rita Lee, “Pour Un Ami” e “Sans la Nommer”, as três últimas também dele, estão na lista.

No show, Maria Teresa estará ao lado do mesmo quinteto de músicos que a acompanha nas turnês pela Europa. Para Pelai Ribas, documentarista e responsável pelos arquivos de Moustaki, o músico, cantor e compositor, falecido em 2013, retomaria, hoje, as palavras que escreveu para um dos álbuns de Maria Teresa. “No palco, estão reunidos a sensibilidade e a musicalidade da voz, o talento dos instrumentistas, a limpidez e o equilíbrio dos arranjos, a diversidade harmoniosa das composições a nos conduzir em direção a um mundo lusófono repleto de belas emoções”, disse Moustaki, de acordo com a nota.

