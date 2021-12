Maria Rita homenageia a mãe em show na Concha

Um coro movido a saudade e respeito vai ecoar amanhã, na Concha Acústica do TCA, quando Maria Rita cantar as músicas celebrizadas por sua mãe, Elis Regina, morta há 30 anos. O show Redescobrir (título de uma música de Gonzaguinha gravada no disco Saudades do Brasil), é também um momento para ela lidar com o legado daquela que é considerada, por muitos, a maior cantora do Brasil.

O show estreou em março último, bancado por uma empresa de cosméticos, apresentado de graça em cinco capitais: Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Cerca de 270 mil lotaram as praças e, claro, cantaram juntos.

Maria Rita tem consciência de que o repertório da mãe é um desafio para qualquer intérprete. E é na concretude do que ela representa para a música brasileira que encarou o projeto, em que canta músicas como Fascinação, Águas de Março e Me Deixas Louca, entre outras.

Onda monossilábica - "A dimensão do legado dela não é nada subjetivo, do meu ponto de vista. Pelo contrário, é bem palpável e presente. Quem imaginaria que 30 anos depois, mais de 120 mil pessoas cantariam, em coro, O Bêbado e a Equilibrista, ou Madalena, como foi em São Paulo? Ainda mais com essa onda monossilábica que toma conta do País?", argumenta.

Embora o repertório de Redescobrir reveja momentos de várias fases de Elis, a cantora afirma que em sua pesquisa ouviu as músicas sem seguir qualquer ordem. E mais: que ao contrário do que se pode pensar, ela não é uma "exímia conhecedora" da obra da mãe.

"Tenho, no entanto, discos dos quais gosto mais: Essa Mulher e Elis e Tom são os meus favoritos; Saudades do Brasil e Falso Brilhante são fundamentais", considera.

As inevitáveis comparações entre as duas, relativas ao timbre vocal e maneirismos — desde que o Brasil ficou de cara com a gravação do seu primeiro álbum, Festa, em 2003 — podem ser redefinidas a partir deste show.

"As comparações continuam inevitáveis, já que sou filha dela, e tais comparações são muito bem-vindas, por isso e porque também sei o meu lugar. É preciso parar de colocar palavras na minha boca, porque nunca me incomodei com isso, muito pelo contrário. Sempre achei muito natural a comparação entre parentes, ainda mais mãe e filha", afirma.

Mas, quanto a estabelecer o que seria diferente em relação às duas, ela prefere evitar. "Corre-se o risco de soar arrogante. Eu prefiro deixar essas coisas de lado. Pouco me importa a singularidade da minha voz comparada à dela".

Maternidade - Grávida do seu segundo filho (com o cantor, compositor e instrumentista Davi Moraes), Maria Rita pensa que o sentimento da maternidade se reflete mais sobre sua carreira do que quanto ao relacionamento entre mãe e filha.

"Mal tenho lembranças dela", diz a cantora, que tinha cinco anos quando Elis faleceu. "Mas minha relação com meu trabalho ficou ainda mais urgente e necessária, do ponto de vista de alma, mesmo, e não mercadológico. Talvez um pouco financeiro, também", reconhece.

Para ela, a maternidade revela uma sensação de urgência na vida, mas de uma forma que considera positiva e construtiva. "Quero tudo e mais um pouco dos meus sonhos, exijo das pessoas à minha volta, fico mais inquieta com relação ao meu trabalho, ao meu legado".

A artista, que concorre este ano ao Grammy Latino na categoria de Melhor Disco de Música Popular Brasileira com o álbum Elo, vai completar 10 anos de carreira em 2013, mas afirma não ter nada programado para marcar a data. "Acho que não haverá comemoração, não. Confesso que, até hoje, não entendi muito bem o que aconteceu", ri. "Nem saberia o que comemorar. Meu foco está no agora, e não do que foi".

No próximo mês, a propósito, serão lançados o CD e DVD do show Redescobrir. A faixa Me Deixas Louca (gravada por Elis para a trilha sonora da novela Brilhante, em 1981), também fará parte da nova novela das 9 da Globo, Salve Jorge.

adblock ativo