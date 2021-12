Maria Rita esquenta a segunda noite do Festival do Morro

Uma das atrações mais aguardadas do Festival do Morro, na ilha de Morro de São Paulo, a cantora paulista Maria Rita colocou todo mundo para sambar no segundo dia do evento, na noite de sábado, 31.

Um palco montado na segunda praia, um coro de cerca de 20 mil pessoas, a temperatura variando entre 21 e 30 graus e a simplicidade rústica do local foram o cenário encontrado pela artista. Maria Rita subiu ao palco às 23h.

Visualmente encantada com a ilha, localizada no arquipélago de Tinharé (município de Cairu, no Baixo Sul da Bahia), a filha de Elis Regina cantou sucessos do disco Coração a Batucar, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba de 2014.

"Agora, depois de uma estadia perfeita em Morro, posso voltar para minha rotina cansativa em Salvador", disse a médica Roberta Tavares Wendler, 42 anos, ao fim do show de Maria Rita.

Ainda se apresentariam na noite deste domingo, o DJ Renatinho, Pablo Domingues, Dio Cunha e Santo Jorge e Márcio D'Eça. Nesta segunda-feira, 2, último dia do festival, é a vez das bandas BaianaSystem e Negra Cor, DJ Renatinho e Adréa Nery.

Economia

O evento movimenta toda a cadeia turística da região, aquecendo a economia local. Com isso, o Festival do Morro se consolida como uma das datas mais importantes do calendário turístico da ilha, concorrendo diretamente com o Réveillon e a ressaca de Carnaval, datas de alto fluxo turístico.

O festival também proporciona aumento significativo na oferta de vagas de empregos temporários. Em várias lojas, bares e restaurantes, cartazes com os dizeres "Precisa-se de funcionários" reforçam a ideia de que a crise não chegou ali.

O Festival do Morro, que é gratuito, é uma realização da prefeitura municipal de Cairu e conta com patrocínio do governo do estado da Bahia, por meio da Bahiatursa, Secretaria de Turismo e do Fundo de Cultura.

Atração de elite

Um dos lugares mais disputados da ilha de Morro de São Paulo é a Toca do Morcego. Com uma vista privilegiada, que contempla o pôr do sol, o bar-boate atrai a elite que frequenta o município de Cairu, no Baixo Sul da Bahia.

O lugar lembra uma casa na árvore, ao lado do Farol do Morro, com uma decoração que preserva as características do ambiente. Para a jornalista Jamile Barbosa, 30, frequentadora assídua da Toca, a noite em morro ganhou vida após a inauguração do bar.

"Frequento Morro desde os meus 6 anos. Lembro que, antes da Toca, as pessoas iam dormir às 19h. Foi a primeira boate daqui. Pela localização estratégica, torna os fins de tarde mágicos.

Um dos proprietários, o argentino Gustavo Sanchez, explica por que o local se tornou o point mais badalado da ilha. "Além do cardápio sofisticado, uma mistura de sabores entre Brasil e Argentina, é, sem dúvidas, o melhor visual do Brasil", afirma Guga, como é conhecido na ilha.

