Maria Rita cancela participação no ensaio de Margareth Menezes

A cantora Maria Rita cancelou a participação na última edição do projeto multicultural Mercado Iaô, que acontece no domingo, 12, no bairro da Ribeira. A artista seria uma das convidadas de Margareth Menezes junto com Ivete Sangalo, que segue confirmada na festa. Segundo a produção do evento, a desistência dela se deu por "motivos de força maior".

Além de Ivete, quem também se apresenta no evento é o ator Jackson Costa, fazendo uma homenagem ao sambista Riachão, com a participação do próprio compositor, às 16h30, na abertura do palco. Riachão também será homenageado no Galpão das Artes, como personagem de "Eu e meu lugar", primeiro livro da cantora Vânia Abreu.

A programação do Mercado Iaô reúne artesanato, moda, acessórios, decoração, gastronomia, artes plásticas, música, teatro, dança, entre outras manifestações culturais da Bahia. A entrada é gratuita das 10h às 13h. Depois desse horário, o ingresso custa R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira) e pode ser adquirido na bilheteria do evento apenas no dia do projeto.

