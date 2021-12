Maria Gadú se apresenta em Salvador no dia 10 de março

A cantora Maria Gadú retorna a Salvador depois de se apresentar no carnaval ao lado de Magary Lord. O show faz parte da turnê "Mais uma Página" e será realizado no próximo dia 10 de março, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castelo Alves.

O disco, cujo título dá nome a turnê, foi lançado em dezembro de 2011 e traz 14 faixas - oito compostas pela cantora e participações de Lenine e do português Marco Rodrigues.

Gadú traz no repertório canções do novo disco e sucessos anteriores, como "Linda Rosa", "A História de Lily Braun" e "Dona Cila". Além da interpretação de "Oração ao Tempo", que foi tema de abertura da novela A Vida da Gente. Nos últimos dois anos, Maria Gadú vendeu 180 mil cópias do seu primeiro disco (homônimo).

Os ingressos estão à venda na bilheteria do TCA e SAC dos Shoppings Barra e Iguatemi e custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada).

adblock ativo