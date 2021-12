Maria Gadú homenageia Cazuza em Salvador

A cantora paulista Maria Gadu vai homenagear o ídolo Cazuza em show no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, no dia 25, domingo, a partir das 20 horas.

Dentre 234 músicas da vasta obra do homenageado, a artista escolheu 20 para a apresentação. No repertório, canções como "Todo amor que houver nessa vida", "O Nosso Amor a Gente Inventa", "Mais Feliz", "Faz parte do meu show", "Blues da Piedade", "Ideologia", entre outras.

O show, com direção de Monique Gardenberg, faz parte do Projeto Covers do Banco do Brasil, que acontece entre os dias 23 e 25 de maio e receberá, além de Maria Gadú para interpretar Cazuza, Dado Villa-Lobos, João Barone, Leoni e Toni Platão cantando The Beatles e Zeca Baleiro cantando Zé Ramalho.

O valor do ingresso varia de R$ 60 a R$ 140 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

