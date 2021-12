Maria Gadú vem a Salvador para lançar "Guelã", o seu terceiro álbum de estúdio. Ela se apresenta no dia 13 de junho no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, às 21h, com ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 120.

"Guelã" traz dez músicas inéditas e autorais, e tem coprodução do músico Federico Puppi, que toca violoncelo e baixo no disco.

Gadú, que também toca violão e guitarra no CD, ainda é acompanhada pelos músicos Lancaster Pinto (baixo), Doga (percussão) e Tomaz Lenz (bateria).



O álbum traz na capa foto de Catharina Suleiman e projeto gráfico de Luisa Corsini, e tem produção assinada pela própria artista paulistana. Gadú também assina a arte do disco em parceria com Lua Leça e Luisa Corsini.

"Guelã" tem lançamento previsto para o começo de junho com selo Slap, em parceria com a gravadora Som Livre. Enquanto o álbum não chega nas lojas, Gadú divulgou o primeiro single do álbum para os fãs já irem curtindo o novo trabalho. Tra-se "Obloco", música em parceria com a compositora com Maycon Ananias. Confira!

Maria Gadú faz show de lançamento do novo disco no TCA

