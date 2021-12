Maria Gadú e Zeca Baleiro se apresentam no Bahia Café Hall

O cantores Maria Gadú e Zeca Baleiro vão se apresentar, dia 14 de novembro, às 21h, no Bahia Café Hall.

Zeca preparou um repertório com sucessos como "Salão de Beleza", "Babylon", "Telegrama", "Quase Nada" e "Vai De Madureira". Além disso, vai apresentar músicas de seu mais recente trabalho como "Calma Aí, Coração", "Ela Não Se Parece Com Ninguém", "Zás" e "Último Post". Maria Gadú também vai relembrar hits como "Shimbalaê", que a fez ficar conhecida no País, e sucessos dos últimos álbuns.

Os ingressos custam R$ 55 (pista), R$ 80 (área VIP) e R$ 120 (camarote).

adblock ativo