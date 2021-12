Maria Gadú e Chico César se apresentam na Concha Acústica em agosto

Com um encontro marcado na capital baiana, Maria Gadú e Chico César se apresentam na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 24 de agosto, a partir das 18h.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do TCA, SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido.

A cantora está celebrando 20 anos de carreira e traz a sua turnê "Gadú 20 anos", que irá percorrer o Brasil, com estreia no Rio de Janeiro no dia 2 de agosto.

No palco da Concha, Gadú, Cesinha (bateria), Doga (percussão), Fernando Caneca (guitarra), Gastão Villeroy (contrabaixo) e Maycon Ananias (teclados) apresentam um repertória com músicas que ficaram marcadas na história de Maria Gadú.

Já o cantor Chico César mostrará a sua trajetória artística em apresentação inédita, utilizando a música, o diálogo e a poesia. A banda será composta por Ana Karina Sebastião (baixo), Gledson Meira (bateria), Helinho Medeiros (teclados, piano e sanfona), Sintia Fermino e Richard Fermino (sopros).

No repertório do artista, sucessos consagrados pelo público, como as músicas “Estado de Poesia”, “Antifa” e “Mama África”, permeados em memórias, casos curiosos, bastidores e algumas músicas do novo álbum que será lançado em breve.

adblock ativo