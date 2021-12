Maria Bethânia se apresenta com a Afrosinfônica no TCA

O retorno às origens ancestrais certamente é um dos elementos que unem a Orquestra Afrosinfônica e Maria Bethânia. O primeiro encontro do grupo criado há seis anos com a cantora que comemora 50 de carreira acontece neste sábado, 12, às 21 horas, no palco do Teatro Castro Alves. A apresentação inédita integra a terceira edição do projeto Música & Direitos Humanos.

"A gente tem uma ligação forte com Bethânia, independente da gente nunca ter se encontrado. O repertório dela e o da sinfônica são muito próximos. Está dentro do nosso cotidiano. Há uma sintonia e uma reciprocidade dentro da linguagem, porque nós fazemos música brasileira", defende Ubiratan Marques, maestro e idealizador da Afrosinfônica.

Segundo ele, a escolha de repertório foi fácil justamente por este motivo. A orquestra abre o concerto com cinco músicas e depois acompanha Maria Bethânia em outras seis.

"Ela escolheu músicas que têm muito em comum com a vida e a história dela. O Recôncavo aparece bastante. Prefiro deixar isso aí como surpresa. A única que sugeri é Salve as Folhas, de Gerônimo e Ildásio Tavares", conta Marques.

"O mais importante para a gente é a música, é o que está em primeiro plano. Nós somos veículo maior dessa primeira arte que desperta a alma do ser humano", o maestro sintetiza.

Identidade

A Afrosinfônica conta com 25 integrantes, entre percussão, sopros, cordas e naipe de vozes. A orquestra privada foi fundada em 2009, quando Ubiratan Marques retornou à Bahia, depois de morar 12 anos em São Paulo.

"A gente vem se preparando desde sempre. O objetivo é servir como as grandes orquestras servem também de suporte harmônico para o cinema, o teatro, a dança. É o pensamento multicultural", conta o maestro.

Nesta linha, o conjunto já fez trabalho de pesquisa e trilha sonora de três filmes (Água de Meninos, África Visita África e Hereros).

Ubiratan Marques não gosta de rótulos e sempre diz que a Orquestra Afrosinfônica é resultado de tudo que ouve. "Isso vai desde música brega, a MPB, jazz e música sinfônica. São tantos que eu não consigo dizer", afirma ele, para logo em seguida se entregar.

"50% de força tem a ver com a minha convivência com música de terreiro, minha avó era ialorixá. Quando visitei a África, na verdade, só me fez comparar. A música de lá é muito parecida a que a gente vê nos nossos terreiros. No Brasil a gente guarda muito mais até a tradição".

"Outras orquestras, como a Sinfônica da Bahia, estão passando por crise porque as pessoas não encontram identidade. A Afrosinfônica dá um grande passo porque tem assinatura. Você pode até dizer 'eu não gosto disso', mas você vai dizer 'isso aqui tem uma cara, é uma música afrobaiana, afrobrasileira'. É completamente diferente de qualquer outra orquestra popular ou sinfônica".

É esta sonoridade que está presente em Branco, primeiro CD do conjunto, lançado no início deste ano. O repertório do disco, com arranjos de Marques e letras de Mateus Aleluia, muitas delas em iorubá, é a base da apresentação.

O feminino

O Música & Direitos Humanos é uma realização da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), organização que atua há 42 anos na Defesa de Direitos no Brasil. Neste ano, a organização insere o espetáculo no calendário da campanha internacional "16 dias de Ativismo pelo fim da Violência contra as Mulheres".

Neste contexto, as vozes femininas ganham ainda mais importância. Além da potência de Maria Bethânia, o concerto contará com o naipe de vozes da orquestra, formado por quatro mulheres.

"A gente utiliza as vozes com a função de fazer os cânticos, como um naipe permanente. A voz é um facilitador para dizermos melhor o que queremos dizer sobre o nosso universo. A mulher é princípio de vida, ela suaviza a sonoridade", afirma Ubiratan Marques.

