Maria Bethânia ganha protagonismo em cerimônia do PMB

Recordista de troféus em 26 edições do Prêmio da Música Brasileira (PMB), Maria Bethânia não concorreu em nenhuma categoria na cerimônia realizada na quarta-feira, 10, mas foi o centro da noite. Homenageada pelos 50 anos de carreira, ela ouviu artistas interpretarem seu repertório e textos que fizeram parte de seus shows. Bethânia foi aplaudida de pé pela plateia do Teatro Municipal, no Rio.

Tocada, ela terminou o PMB recitando o agradecimento que usa em sua turnê comemorativa: "Agradecer aos senhores que acolhem e aplaudem esse milagre. Agradecer, ter o que agradecer, louvar e abraçar". Depois, empolgada, caiu no samba, puxando o irmão Caetano Veloso para acompanhá-la.

O PMB é a mais longeva e abrangente premiação do gênero do País. Faz mapeamento amplo da produção musical do País: foram 106 indicados em 26 subcategorias, abarcadas em gêneros como MPB, canção popular, instrumental e erudito. Nesta edição, os vencedores - escolhidos por 20 jurados, todos críticos de música e artistas, que partiram de um universo de inscritos de 977 CDs e 101 DVDs - acabaram ofuscados pelo protagonismo de Bethânia.

Os principais, com dois troféus cada, foram os cantores Ney Matogrosso, Fernanda Takai e Alceu Valença, o bandolinista Hamilton de Holanda e o grupo baiano Ganhadeiras de Itapuã - as onze integrantes vestiam roupas de baiana.

"Pedimos a Deus por esse prêmio, é uma felicidade muito grande", disse uma delas, dona Maria do Xindó. Na primeira participação na premiação, o conjunto, com cantigas e sambas de roda, conquistou os prêmios de melhor grupo e melhor CD na categoria regional.

"Não se trabalha para ganhar prêmio, mas é o reconhecimento de um trabalho", disse Ney, concorrente na vasta categoria pop/rock/reggae/hiphop/funk e escolhido melhor cantor e também pelo CD Atento Aos Sinais.

"É um prêmio sério e de prestígio, o mérito dele é prestar atenção em tudo o que está acontecendo. Fico feliz, quando não estou aqui, estou assistindo", afirmou Fernanda Takai, enquadrada na categoria canção popular - ela recebeu pelo disco Na Medida do Impossível e pelo projeto visual.

Com 11 troféus do PMB em casa, Hamilton de Holanda, vencedor como solista e pelo CD Hamilton de Holanda Trio, elogiou a abrangência da premiação. 'Só aqui você vê o auge do eletrônico junto com o erudito."

No palco, Alcione, vencedora como cantora de samba, contou uma história que aconteceu com ela e Maria Bethânia em Salvador. As duas foram parar no fogão, 'cozinhando e cantando, toda trabalhada no Geraldo Vandré". 'Ela é a diva de todas as divas, mas essa criatura já me aprontou algumas coisas e eu vou te botar na praça!", disse Alcione, divertindo o público e a própria amiga Bethânia.

Gilberto Gil venceu com o DVD Gilbertos Samba Ao Vivo. Ao chegar ao teatro, disse que nem sabia qual era a sua indicação. 'Vim pela Bethânia." Ele não participou do tributo à amiga no palco, que reuniu Caetano Veloso, Nana Caymmi - a cantora brasileira favorita da homenageada -, Adriana Calcanhotto, Arnaldo Antunes e Zélia, entre outros. A cerimônia será exibida neste sábado, 13, pelo canal Viva, às 22 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Roberta Pennafort | Estadão Conteúdo Maria Bethânia ganha protagonismo em cerimônia do PMB

