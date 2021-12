Maria Bethânia faz participação especial em evento da Cese

A 3ª edição do Música & Direitos Humanos, organizado pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), traz, no dia 12 de dezembro, a Orquestra Afrosinfônica com a participação especial da cantora Maria Bethânia. O evento acontece no Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, a partir das 21h.

Os ingressos, que custam entre R$ 150 e R$ 200, começam a ser vendidos a partir do dia 14 de novembro, nos SACs do Shopping Barra e Bela Vista, bilheteria do TCA e no Compre Ingressos.

O valor arrecadado com o show será revertido para projetos sociais apoiados pela Cese, que atua há 42 anos na defesa de direitos no Brasil.

