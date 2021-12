Maria Bethânia apresenta novo show no TCA em dezembro

A cantora santamarense Maria Bethânia vai retornar aos palcos baianos em dezembro, com novo show. 'Claros Breus', que fez pré-estreia no Rio de Janeiro, chega a Salvador no dia 8, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), às 19h.

O show, que já passou também por São Paulo e Portugal, traz músicas inéditas na voz da cantora, músicos que tocam com ela pela primeira vez, e também nova direção musical e arranjos, com o maestro baiano Letieres Leite. Bethânia, na apresentação, mostra as músicas inéditas ao público antes de registrá-las em disco.

Entre os músicos que sobem ao palco com a cantora estão: Jorge Hélder, contrabaixo; Carlinhos 7 cordas, violões de 6 e 7 cordas; Pretinho da Serrinha, percussões acústica e eletrônica; e os baianos Marcelo Galter, piano e sintetizadores, e Luizinho do JêJe, percussões acústica e eletrônica.

A direção e cenário são de Bia Lessa, o desenho de luz de Binho Schaefer e Bia Lessa, e o figurino da cantora é assinado por Gilda Midani. Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 300 reais.

