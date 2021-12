Maria Bethânia apresenta Carta de Amor em Salvador

A cantora Maria Bethânia apresenta pela primeira vez em Salvador o show Carta de Amor, com o repertório de seu mais recente CD, Oásis de Bethânia. O show, que estreou no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro, segue em turnê pelo país e será apresentado no Teatro Castro Alves sábado, 1, e domingo, 2, às 21 horas.

Para este show, ela convidou o mineiro Wagner Tiso como maestro e pianista. A banda conta ainda com Gabriel Improta (violão e guitarra), Paulo Dafilin (violão e viola), Jorge Helder (baixo), Pantico Rocha (bateria), Marcelo Costa (percussão) e Marcio Mallard (cello).

"O show vem do disco; é a base de onde eu parti, da mudança sonora que fiz ali com vários músicos", conta Bethânia. "O título não se refere apenas à faixa do disco Carta de Amor, mas a todo tipo de amor que canto no show".

adblock ativo