Mari Antunes grava DVD do Babado Novo no Pelourinho

O 2 de julho nunca mais será o mesmo para Mari Antunes. Além de ser o Dia da Independência da Bahia, foi nesta data que a cantora gravou, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador, o seu primeiro DVD no comando do Babado Novo, o "Babado no Largo".

Com um cenário feito em projeção mapeada na Igreja de São Francisco e três figurinos que destacaram seu corpo, Mari recebeu no palco Carlinhos Brown, com quem cantou "Te Amo Família", e Xande, do grupo Revelação.

Ao final do show, a cantora se emocionou e agradeceu aos presentes e responsáveis pela realização de "um sonho".

O DVD Babado no Largo será lançado ainda este ano.

