Margareth recebe Zeca Baleiro em Feijoada AfroPop

A segunda edição da Feijoada AfroPop, com Margareth Menezes, recebe Zeca Baleiro e Ana Mametto neste domingo, 16, às 13h, no Armazém de Villas, em Villas do Atlântico, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Também estarão presentes o cantor e compositor Alexandre Leão e a banda ReggFus, que também compareceram na primeira edição.

Os ingressos custam R$ 120 pista e R$ 150 camarote e podem ser adquiridos no local.

