Margareth Menezes recebe Elba Ramalho no Mercado Iaô

Depois da participação de Maria Bethânia, a cantora Elba Ramalho será a próxima convidada de Margareth Menezes para participar do seu show neste domingo, 11, no Mercado Iaô, na Cidade Baixa.

Além do espetáculo, o evento irá reunir artesanato, moda, acessórios, decoração, gastronomia, artes plásticas, música, teatro, dança, entre outras manifestações culturais da Bahia.

Os portões serão abertos às 10h, com entrada franca até 13h. A partir deste horário, os ingressos estarão à vendo pelo valor de R$20 (inteira) e R$10 (meia). A arrecadação será revertida para a manutenção do mercado, que tem como principal objetivo estimular a cultura na Península de Itapagipe, através do incentivo ao empreendedorismo e do resgate da identidade cultural da Bahia.

