Margareth Menezes lança novo álbum em Salvador

A cantora e compositora Margareth Menezes lançará seu novo disco, "Autêntica", na próxima sexta-feira, 1, no Mercado IAÔ, na Ribeira, a partir das 19h30.

O show tem patrocínio do Natura Musical e do Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. Os ingressos, com renda revertida para a Associação Fábrica Cultural, estão à venda por R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia.

O álbum, produzido por Tito Oliveira, será lançado 11 anos após seu último disco. Com direção artística de Vavá Botelho, cenário de Ana Kalil e figurino de Karine Fouvry, Margareth celebra no palco o sagrado feminino, seus ciclos e ancestralidade nas canções do novo CD.

“É muito especial estrear este novo show em Salvador. É o meu passaporte pro mundo. Com todo respeito e amor que tenho pela arte e pela música popular da minha terra”, afirma Margareth Menezes.

adblock ativo