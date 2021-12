Margareth Menezes homenageia Gil e Caetano em show

A cantora Margareth Menezes vai trazer para Salvador o espetáculo Para Gil e Caetano, no qual revisita o repertórios dos baianos em um show mais intimista. As apresentações serão nos terça, 16, e quarta-feira, 17, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 40.

"Estrear Para Gil e Caetano em Salvador é uma felicidade. Gilberto Gil e Caetano Veloso são grandes referências para o meu trabalho. Os meus 25 anos de carreira devem muito aos 70 anos de vida que ambos comemoram", comenta a artista, que já gravou diversas músicas dos dois e, inclusive, contou com participações deles em trabalhos próprios. Com Caetano, ela dividiu a canção Vestido de Prata no CD Gente de Festa (1995). O dueto com Gil em Mulher do Coronel foi gravado no CD Naturalmente (2008).

Todas as canções do show Para Gil e Caetano são azeitadas com o mix eletroacústico do violão do cantor e compositor baiano Alexandre Leão, com a guitarra de Théo Silva e as percussões de Gutto Messias e Daniela Penna. "Estarei acompanhada de músicos excelentes e, sem dúvida, Leão é uma presença marcante dentro do show. Ele me acompanha e faz uma participação muito linda cantando", finaliza a cantora.

adblock ativo