Margareth Menezes faz show para ajudar Circo Picolino

A cantora Margareth Menezes participa no dia 19 de outubro, às 16 horas, de um show para arrecadar verba para o Circo Picolino. Durante o evento "#SomosTodosGuerreiros" será lançada a campanha de financiamento colaborativo para comprar uma nova lona e reformar o circo. Além de música, o espetáculo terá ainda apresentações de teatro, dança, poesia e circo.

O show, que também comemora os 30 anos do Picolino, acontece na lona do circo, na orla de Pituaçu. O ingresso é R$ 40 (inteira e com direito a acompanhante) e R$ 20 (meia).

