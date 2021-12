Margareth Menezes faz show em homenagem a Gil e Caetano

Salvador recebe, no dia 24 de maio, a turnê Margareth Menezes para Gil e Caetano. O show intimista é inteiramente dedicado aos cantores baianos e acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 21h. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 60 (inteira).



Esta é a segunda vez que Margareth Menezes apresenta o show na capital baiana. A primeira foi realizada em outubro do ano passado, com ingressos limitados. A cantora recebe como convidado o cantor e compositor Alexandre Leão, o guitarrista Théo Silva e os percussionistas Gutto Messias e Daniela Penna. Mais informações pelo telefone 3273-8543.

