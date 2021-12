Margareth Menezes e Thathi participam da Baccompositores

Adelmo Casé e Magary Lord recebem na próxima quarta-feira, 24, o afro pop de Margareth Menezes e o rock de Thathi na quarta edição da Baccompositores, realizada às 20h, no Bacco Champagneria, localizada no segundo piso do Salvador Shopping. O ingresso custa R$ 60 com buffet livre.

Com a mistura de ritmos, Margareth promete fazer um repertório inusitado, diferente do que apresenta geralmente nos seus shows. Já a roqueira Thathi apresentará a música composta em parceria com Luiza Possi, Na sua e Em paz feita junto ao cantor e compositor J Veloso. Os cantores Aloísio Menezes e Márcia Short também confirmaram participação no evento.

