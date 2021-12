Margareth Menezes e Maria Bethânia se apresentam no Mercado Iaô

Convidada por Margareth Menezes, a cantora Maria Bethânia fará uma participação no palco do Mercado Iaô, localizado na Ribeira, no próximo domingo, 4.

A apresentação será em homenagem a Santa Bárbara - Iansã no candomblé – de quem Maria Bethânia é filha. A abertura do mercado esta marcado para as 10h, porém o show só será realizado às 17h.

Até as 13h a entrada é franca. Após esse horário, os ingressos estarão à venda pelo valor social de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Não haverá venda antecipada, apenas na bilheteria no dia do evento.

