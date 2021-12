Margareth Menezes comanda live em homenagem ao 2 de Julho

A cantora Margareth Menezes comanda uma live especial nesta quinta-feira, 2, em homenagem à Independência do Brasil na Bahia. Tendo como cenário a Baía de Todos-os-Santos, a cantora recebe Tatau e Jau como convidados. O show virtual acontece à partir das 20h, no canal oficial da artista no YouTube.

O protagonismo feminino, tão forte nas lutas pela independência, será protagonizado pela voz de Margareth, que preparou um repertório especialmente para a data, reunindo sucessos como Faraó, Toda Menina Baiana, DandaLunda e Elegibô.

“Pra mim é um prazer participar desta ação, a convite da Cervejaria Bohemia. Mesmo em tempo de pandemia é importante celebrar esta grande conquista que faz parte da história do Brasil. A Independência da Bahia foi um marco de total libertação do povo brasileiro, do Brasil Colônia, naquela época”, afirma a artista.

Com apresentação de Alessandro Timbó, a live trará elementos que reforçam toda a baianidade, tradição e cultura da Bahia. Personagens como o Caboclo e a Cabocla serão lembrados através de pessoas que preservam a história do estado.

