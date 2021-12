Margareth Menezes apresenta pocket show em shopping

Margareth Menezes apresenta um pocket show gratuito nesta quarta-feira, 6, às 17 horas, na livraria Saraiva do Salvador Shopping. Na ocasião, a cantora ainda realizará uma sessão de autógrafos. Senhas serão distribuídas no local, que estará sujeito à lotação. Contudo, mesmo aquele que não conseguir assistir ao show poderá pegar um autógrafo da artista.

A apresentação será baseada no quarto DVD de Margareth, "Voz Talismã", lançado em novembro do ano passado. O álbum resgata canções de todas as épocas da carreira dela, como "Faraó", "Dandalunda" e "Toté de Maiangá".

adblock ativo