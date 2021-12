Margareth lança DVD em homenagem a Gil e Caetano em Salvador

A cantora Margareth Menezes lança, em Salvador, o DVD "Margareth Menezes Para Gil & Caetano", no dia 3 de junho, no Cine Teatro SESC Casa do Comércio, às 20h. O trabalho reverencia Gilberto Gil e Caetano Veloso, que completam 50 anos de carreira neste ano.

Lançado pela Coleção Canal Brasil, o DVD, gravado no Rio de Janeiro, tem versão também em CD e traz um repertório eletroacústico que abrange sucessos, surpresas e raridades. "Margareth Menezes Para Gil & Caetano" conta com a participação dos homenageados, além de Rosa Passos, Saulo, Preta e Bem Gil e Moreno Veloso.

Com direção musical do cantor e compositor Alexandre Leão, o trabalho traz músicas como "Milagres de um Povo", "O Quereres", "Eu Vim da Bahia", "Panis et Circenses", entre outras.

Depois de show em Salvador, Margereth segue para apresentações no Rio de Janeiro e Recife. O valor dos ingressos é de R$ 60, a inteira, e R$ 30, a meia.

