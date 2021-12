Margareth e mais oito projetos baianos são selecionados em edital

Instituição da música brasileira, a cantora baiana Margareth Menezes está de volta aos estúdios. Com o auxílio do edital "Natura Musical", a domadora das multidões vai gravar o álbum "Autêntica", o primeiro desde "Naturalmente", lançado há 10 anos. Será um álbum nascido a partir do sagrado feminino, algo que vai ao encontro da essência musical da artista.

O projeto da cantora e compositora é um dos eleitos pelo edital para sua versão 2019. Foram 50 escolhidos entre 2.617 inscritos, no total, espalhados por todo o país. Margareth é um dos oito nomes do estado da Bahia - com ela, estão contemplados Afrocidade, As Ganhadeiras de Itapuã, Batekoo, Commons Studio Bar, OQuadro, Ritmos - Novos Sons da Bahia e Teago Oliveira (vocalista da banda Maglore).

É o maior número de selecionados da história do edital, conhecido por estar por traz de grandes nomes da música nacional desde a sua criação, como A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares, lançado em 2015. No ano passado, foram 33 projetos aprovados.

Em 2019, o Natura Musical oferece um total de R$ 4,9 milhões em patrocínio para as categorias "artistas e bandas" e "coletivos culturais", por meio do apoio da Lei Rouanet (no quesito nacional) e de leis estaduais de incentivo à cultura (Bahia, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais). Para a seleção, foi ampliada a rede de curadores, de 18 para 27.

