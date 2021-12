Margareth e Daniela dividem palco em Salvador

Na véspera da final da Copa do Mundo, 12 de julho, Margareth Menezes e Daniela Mercury se apresentarão no Bahia Café Hall, em Salvador, às 22 horas.

Com predominância do samba-reggae, as artistas baianas exibirão shows individuais, acompanhadas por suas bandas, mas prometem surpreender o público.

Vale lembrar que as duas já cantaram juntas. Em janeiro, Daniela foi uma das convidadas dos Ensaios AfroPop, e também fez participação especial no DVD Voz Talismã Ao Vivo, último trabalho de Margareth Menezes, lançado no início deste ano.

Os ingressos custam R$ 130 e já estão à venda na Ticketmix (Shoppings Barra, Iguatemi, Paralela, Salvador Shopping, Internet e Call Center).

