Margareth apresenta novo DVD em show gratuito em Periperi

Margareth Menezes fará apresentação gratuita em Periperi, neste domingo, 23, com o repertório do seu novo DVD "Para Gil e Caetano". A festa começa às 16h, na Praça do Sol. Em um show acústico, Margareth cantará grandes sucessos dos intérpretes homenageados, como "Refazenda", "Como 2 e 2", "Reconvexo" e Tempo Rei.

As bandas Bailinho de Quinta e Adão Negro também estarão presentes. Os shows fazem parte do projeto "Praças da Cultura", que levará música e futebol para algumas regiões de Salvador.

Para a primeira edição, Periperi e Cazajeiras foram os bairros escolhidos. Neste último, os shows serão no dia 30, e contará com as bandas Opaninjé, Luiz Caldas e Ifá-Afrobeat.

