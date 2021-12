Os violeiros e compositores Marconi Lins e Guga Assumpção irão assumir o Quinta Out e lançar músicas novas, no Dubliners Irish Pub, no Rio Vermelho, nesta quinta-feira, 10, às 22 horas. O ingresso custa R$ 5.

Guga lançará sua nova música Perto de Você. O cantor já é conhecido na noite em Salvador, esteve presente na banda Libertus e compôs a música alternativa Palosão.

Marconi Lins, compositor de Estelionatária, retorna depois de um ano e meio sem tocar para lançar Descarte-me, com participação do guitarrista Gabriel Moura.

Assista ao vídeo da música Perto de Você de Guga Assumpção

Da Redação Marconi Lins e Guga Assumpção assumem a festa Quinta Out

adblock ativo