Marco Luque e os irmãos Lelys se apresentam na Casa Cor

O projeto "Show na Casa", da Casa Cor Bahia, vai receber o stand up comedy de Marco Luque e o show dos irmãos cantores André e Durval Lelys na quinta-feira, 8, às 20h30, no antigo Salvador Praia Hotel, em Ondina. Os ingressos custam R$ 100 e R$ 900 (mesa para 6 pessoas).

O comediante Marco Luque será a primeira atração da noite. Ele vai contar histórias divertidas que já aconteceram em sua vida e fará críticas às formas peculiares de vida no Brasil. Logo depois é a vez dos irmãos André e Durval Lelys (Banda Asa de Águia) apresentarem um show especialmente preparado para a ocasião. No repertório , sucessos do carnaval baiano e da música popular brasileira.

