Márcio Victor vai promover arrastão na Liberdade em outubro

Para festejar o aniversário, comemorado no último dia 25, o cantor Márcio Victor vai promover um arrastão musical no dia 1º de outubro, no bairro da Liberdade, em Salvador. O evento, batizado de “Arrastão do Psi”, é realizado há 7 anos.

A festa do líder da banda Psirico sairá da Lapinha, seguindo para o bairro Guarani, a partir das 16h. Por conta disso, o trânsito na região será modificado, principalmente na rua Lima e Silva, principal via da Liberdade.

"Eu tenho um respeito absurdo pelo povo do bairro da Liberdade e faço questão de fazer essa festa todos os anos no mês do meu aniversário. Este ano, a festa acontece um pouco mais tarde, mas faço questão de fazer, virou tradição. Esse evento eu faço para meus fãs e moradores da Liberdade", afirmou Márcio Victor, que normalmente recebe outros artistas para dividir os vocais durante o desfile com o trio elétrico.

