Márcio Victor recebe Saulo, Jau e Àttooxxá no Ensaio do Psi desta quinta

A próxima edição do Ensaio do Psi, comandado por Márcio Victor, contará com a participação de Saulo, Jau Peri, Pablo e os meninos da banda Àttooxxá (parceiros na canção “Elas Gostam - Popa da Bunda”, que é aposta do Psirico para a música do Carnaval). O evento, previsto para iniciar às 21h, acontece nesta quinta-feira, 25, no Terminal Náutico, no bairro do Comércio.

Quem também irá marcar presença na festa é a banda La Fúria, responsável pelo show de abertura, e o cantor Jonas Esticado. Os ingressos para o ensaio custam R$ 50 (pista) e R$ 120 (camarote) e podem ser adquiridos na bilheteria do espaço, a partir das 19h.

adblock ativo