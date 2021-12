Márcio Victor participa de ensaio do Afrodisíaco

A banda Afrodisíaco, liderada por Pierre Onassis, recebe no ensaio desta sexta-feira, 23, o cantor Márcio Victor. O evento acontece na praça Quincas Berro D´Água, no Pelourinho, a partir das 20h, e os ingressos custam R$ 20.

De volta ao verão de Salvador, o Afrodisíaco promete animar os fãs que estavam com saudade de sucessos como 'Já é' e 'Café com Pão'. Na ocasião, a banda também apresentará músicas do novo repertório, entre elas 'De Boa' e 'Joia Rara'.

