Márcio Victor faz 'arrastão' na Liberdade para festejar aniversário

Para festejar o aniversário, comemorado no último dia 25, o cantor Márcio Victor vai promover um arrastão musical neste domingo, 30, na Liberdade, em Salvador. O evento já virou tradição no bairro e foi batizado de “Arrastão do Psi”.

A festa do líder da banda Psirico, que chaga a 8ª edição, sairá da Lapinha, seguindo para o bairro Guarani. O evento terá início a partir das 16h.

"Eu fico muito feliz em fazer todos esses anos essa festa para o povo, tenho um respeito enorme pelos moradores da Liberdade e faço questão de fazer essa festa todos os anos no mês do meu aniversário", disse o cantor, em nota.

A afeição pelo bairro ocorre porque o artista passou parte da vida na comunidade, apesar de ter nascido no Engenho Velho, onde dá um caruru todos os anos para amigos e familiares.

Trânsito

Por conta do arrastão, o trânsito na Liberdade sofrerá algumas mudanças no domingo. Devido a isso, os motoristas devem ficar atentos ao passar pela região.

