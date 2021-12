Márcio Victor faz arrastão de samba junino no Engenho Velho de Brotas

O cantor Márcio Victor comanda um arrastão na noite desta sexta-feira, 29, no Engenho Velho de Brotas. O artista promete 10 horas de samba de junino, com a participação de convidados. A concentração acontece a partir das 19h, no supermercado Nova Ondina.

Márcio Victor guarda lembranças dos concursos de samba junino realizados no bairro. “Desde criança participava, pois meus tios cantavam e eu aproveitava para tocar quando deixavam”, conta. Ele lembra que, na época, as pessoas abriam suas casas para os grupos de samba que saíam de bairro em bairro, fazendo uma festa junina diferente, onde a sanfona, zabumba e o triângulo não eram os protagonistas.

Este ano, o músico participa do arrastão do Leva Eu e, até o final do ano, vai gravar um álbum só com sambas de roda, com a participação de Roberto Mendes.

