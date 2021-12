Márcio Victor comanda o Bloco Inter em 2015

Há novidades para o Carnaval de 2015: o cantor Tomate vai passar o comando do Bloco Inter para a banda Psirico. Márcio Victor vai assumir a folia na avenida no domingo e na terça-feira. Já na segunda, ele puxa o bloco Muquiranas, e a atração do Inter no mesmo dia, no entanto, ainda não foi confirmada.

Já o cantor Tomate ainda não definiu em que bloco vai sair em 2015. A assessoria do cantor informou que ainda está analisando os blocos que o cantor vai comandar no próximo Carnaval e divulgará o acertado em breve.

