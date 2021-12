Marcia Short repete Angela Maria no Dia das Mães

Marcia Short tem razão: é um desafio interpretar sucessos consagrados na voz de Angela Maria. "É transitar na contramão do que eu faço, porque eu canto a alegria nos trios e adoro". Mas desafios não são novidade para ela.

Felizes os que assistiram à estreia do show Sapoti, no último dia 21, no Teatro Casa do Comércio. Ela interpretou clássicos como Tango para Tereza e Gente Humilde, revisitados de forma singular.

Num mundo em que esquemas articulam-se para produzir hits sob medida apenas para o mercado, Sapoti é um alento. Com direção artística de André Simões e direção musical de Gerson Silva, a dose vai ser repetida no Dia das Mães, pelo projeto Domingo no TCA, com ingressos a R$ 1.

A alquimia que transforma a força que se expressa num trio elétrico na intensidade de um repertório passional é legítima. Filha de Ana Nanci, a primeira soprano da Rádio Sociedade da Bahia, Marcia sempre ouviu a mãe cantando Angela Maria.

Nanci acabou não seguindo a carreira e trabalhou também como lavadeira, empregada doméstica e vendeu acarajé, na guerra para criar seis filhos. Marcia herdou o dom de cantar. E também ajudou a vender acarajé.

"Minha mãe é minha melhor amiga e minha parceira. Ela me ajuda a criar meus filhos e, se não me desse esse suporte, eu não conseguiria criar um filho com necessidades especiais, e depois de 22 anos ter outra filha e continuar sendo cantora", reconhece.

As desilusões amorosas também reforçam a verdade das interpretações. O momento mais difícil da sua vida, no entanto, foi há dez anos quando o marido suicidou-se. "Isso me atormentou por anos".

São por esses e outros afetos, transformados pela arte, que artista e plateia também se identificam. "Fui buscar minha dor para construir minha história na canção". Mas o show tem um dinamismo que também celebra a alegria. Tanto mais que Angela Maria, 85, aceitou o convite para vir a Salvador numa das edições do projeto.

Para Ivete Sangalo, que cantou A Noite do Meu Bem com Marcia na estreia, o show é especial. "Eu acho que o que distingue um artista do outro é a personalidade. E Marcia tem de sobra personalidade. Tem personalidade na voz, sabe dividir a música, interpretar, sofre e sorri".

Ivete também considera o projeto muito sensível, "homenageando essa que é uma das grandes vozes do Brasil e as músicas que fazem parte do nosso dia a dia e a gente não para para notar. Traz a nossa essência".

Leia mais sobr eo show no jornal A TARDE desta segunda-feira ou na Edição Digital, se for assinante

