Márcia Short, Carla Visi e Gerônimo homenageiam Caymmi em Sarau

O "Sarau Memorial Troféu Caymmi", que homenageia o cantor baiano Dorival Caymmi, chega a sua terceira edição, nesta terça-feira, 11, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho, em Salvador. O músico completou dez anos de partida em agosto.

Com o tema "Axé Caymmi", o evento reunirá grandes vozes da música baiana como Márcia Short, Carla Visi e Gerônimo, que acompanhados dos músicos Alex Mesquita, Luciano Bahia, Jorge Farofa e Fernando Marinho, interpretarão grandes clássicos do homenageado.

O sarau acontecerá mensalmente, sempre com um gênero musical a cada temporada, com artistas que já participaram de edições anteriores do troféu. Os ingressos variam entre R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), podendo ser adquiridos na bilheteria do teatro.

