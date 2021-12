Márcia Freire lança sua nova música nesta quinta no Pelourinho

Márcia Freire, também conhecida como “Furacão Loiro da Bahia”, se apresentará nesta quinta-feira, 22, na Praça Tereza Batista no Pelourinho, a partir das 20h. A cantora aproveitará a oportunidade para lançar “Malembá”, sua nova música de trabalho que traz uma mistura do axé com o eletrônico e os ritmos africanos.

No palco não ficarão de fora os grandes sucessos da sua carreira como “Canto ao Pescador”, “Doce Obsessão”, “Lero Lero”, “Auê” e muitos outros clássicos. Será uma noite de muito axé e alegria num momento de valorização da cultura baiana.

“Tudo foi pensado com muito carinho, porque o importante é estar no palco cantando e levando alegria e diversão para meus fãs com a minha verdade, olhar nos olhos de cada um deles e me sentir amada, acolhida e poder retribuir com minha música. Isso é recompensador”, afirma Márcia.

