Marcia Castro lança videoclipe Vergonha

A cantora Marcia Castro lança novo videoclipe, intitulado Vergonha. Com direção de Patrícia Pillar e direção de fotografia de Mauro Pinheiro Jr., o clipe faz parte do seu segundo álbum, De Pés no Chão.

Gravado no Rio de Janeiro, com locações no Teatro Net, Urca e Santa Teresa, o trabalho conta com a participação das atrizes Claudia Missura e Juliana Bebé e foi filmado com as câmeras Lomo e 5D. Patrícia Pillar estreou atrás das câmaras como diretora no clipe Saudade da Saudade, de Eveline, em 2003.

