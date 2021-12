Marcia Castro lança baile “Noites Anormais” no Rio Vermelho

A cantora Marcia Castro apresenta no dia 13 de julho a primeira edição do baile “Noites Anormais”. O show acontece na Commons Studio Bar, no Rio vermelho, a partir das 23h. Os ingressos estarão à venda no local.

Com seu repertório autoral e trazendo convidados da nova safra musical baiana para dividir o palco, Marcia Castro mergulha na Bahia contemporânea, misturando o pagode baiano ao hip hop, além do kuduro, funk e soundsystem.

Canção que dá nome ao evento, "Noites Anormais", composta por Rafael Dias, do ÀTTOOXXÁ, faz parte do novo disco da artista, TRETA, lançado em Salvador no final de 2017 . No repertório, também estão hits conhecidos do público como o frevo “Pecadinho” e a deliciosa “Na menina dos meus olhos”.

O baile “Noites Anormais” acontecerá na casa de shows uma vez por mês.

