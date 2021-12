Márcia Castro encerra temporada do Pipoca Moderna

Márcia Castro encerra, nesta sexta-feira, 27, a 4ª edição do projeto Pipoca Moderna em grande estilo. Ela recebe como convidados especiais o BaianaSystem, Cortejo Afro, Lazzo Matumbi e o cantor pernambucano Otto. A festa, que tem início às 20 horas, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, ainda conta com discotecagem do DJ Tutu Morais.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada) e estão disponíveis para venda nos balcões TicketMix.

Na edição de 2015, que recebeu artistas como Fael Primeiro, Saulo, Elza Soares e Edson Gomes, o Pipoca Moderna procurou flertar com a música negra, suas influências na música brasileira e na formação da identidade musical nacional.

