Márcia Castro encerra temporada do Pipoca Moderna

Márcia Castro vai encerrar a temporada do Pipoca Moderna nesta sexta-feira, 27, às 20h, no Largo Pedro Archanjo, Pelourinho. A cantora vai receber BaianaSystem, Cortejo Afro, Lazzo Matumbi e Otto na festa, que tem ingressos a R$ 80 (inteira).

Na temporada 2015, o Pipoca Moderna utilizou a música negra como tema. No primeiro show, que aconteceu no dia 4, a anfitriã recebeu Fael Primeiro, Saulo, Elza Soares e Edson Gomes. Com os projetos de verão, Marcia Castro lançou em formato digital as músicas Malandrinha, em parceria com a Sony Music, e Cavalo, ambas celebrando o clima festivo da estação.

adblock ativo