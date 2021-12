Márcia Castro encerra Música no Parque

A cantora baiana Márcia Castro foi a escolhida para encerrar a edição 2015 do projeto Música no Parque. O show acontecerá no sábado, 11, a partir das 17h, no Parque Costa Azul.

A artista leva para o público baiano um repertório baseado no seu terceiro e mais recente álbum, Das Coisas que Surgem. Ela promete outras canções de sucesso, como De Pés no Chão e Frevo Pecadinho. A entrada é gratuita.

adblock ativo