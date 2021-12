Márcia Castro e Otto fazem show em Salvador

A cantora baiana Márcia Castro deve se apresentar ao lado do pernambucano Otto, no projeto Natura Musical, que acontece às 18h do dia 28 de abril, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos custam R$40 (inteira) e R$20 (meia).

No evento, Otto deve trazer para Salvador o show de lançamento do seu CD, The Moon 1111, que é inspirado no cinema francês. Já Márcia Castro pretende mostrar ao público baiano o show De Pés no Chão.

Por meio de nota, a cantora disse que tocar em Salvador, dividindo a noite com Otto, é uma espécie de celebração.

adblock ativo