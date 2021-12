Márcia Castro e Márcia Short estreiam projeto "XARÁS" nesta sexta

Duas grandes vozes da música baiana que reverberam a produção independente da Bahia, as cantoras Márcia Castro e Márcia Short estrearão o novo projeto "XARÁS – Castro e Short Convidam", nesta sexta-feira, 26, a partir das 21h na Praça Tereza Batista, localizada no Pelourinho.

As artistas ainda que de gerações diferentes, trazem muitas coisas em comum nas suas trajetórias. Com estilos cheios de personalidade, força e atitude as "Márcias" seguirão com esse projeto que acontecerá mensalmente, até o mês de março, com objetivo de celebrar a força da mulher, da voz, da liberdade e da alegria através da música baiana.

No repertório estarão presentes músicas que exaltam a resistência, a negritude, o feminismo, a liberdade e, sobretudo a baianidade, passeando por canções de artistas como Margareth Menezes, Luedji Luna e Edson Gomes.

Os ingressos que variam entre R$ 10 (meia) R$ 20 (inteira), podem ser adquiridos no local do evento ou através do site Sympla.com.br.

