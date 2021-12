Márcia Castro e Leo Jaime esquentam noite em Lençóis

Com casarios iluminados, turistas e nativos para todos os lados, a Chapada Diamantina recebeu na noite de sexta-feira, 9, a 17ª edição do Festival de Inverno de Lençóis, distante a 412 km de Salvador. O grupo local Choro Labuta foi o primeiro a subir no palco montado na Praça Horácio de Matos, tocando clássicos do ritmo.

Em seguida, a baiana Márcia Castro fez seu primeiro show na cidade, trazendo um mix de músicas dos três discos da carreira, em uma sonoridade que flerta com o pop e a MPB.

"Um show aberto, em praça pública, tem que ter repertório animado, em clima de feriadão, para as pessoas extravasarem", disse a artista, uma admiradora da Chapada Diamantina. "Essa região tem muita energia e história", completou a cantora.

Márcia Castro agitou a Praça Horácio de Mattos (Foto: Margarida Neide | Ag. ATARDE)

Leo Jaime foi o terceiro a se apresentar na noite, com um show comemorativo dos 30 anos de carreira, em que arrancou aplausos do público com sucessos do pop rock nacional e uma banda bem entrosada.

"É um show que abre espaço para a intimidade com a plateia e para o improviso", disse o músico, que aproveitou o dia para conhecer a região. "Esta é a minha primeira vez na Chapada, dei uma volta, conheci o Pai Inácio. Fiquei curioso para voltar e explorar mais".

O encerramento da primeira noite ficou por conta do pop rock de Hélio Bahia e Banda, outra atração da terra.

Programação segue até domingo

O Festival de Inverno de Lençóis acontece até domingo, 11, com programação gratuita. Na noite deste sábado, 11, passarão pelo evento o grupo Família Grãos de Luiz e Griô, Pedro Mariano, Scambo e Banda Zion.

No último dia, se apresentarão a Philarmônica Lyra Popular de Lençóis, Raiz do Vento, Diogo Nogueira e Baiana System. A expectativa da organização é que cerca de 40 mil pessoas participem do festival nos três dias.

"Lençóis é uma cidade turística. O festival é uma atração a mais não só para a cidade, mas para a Chapada toda. É uma maneia das pessoas conhecerem toda a região", afirmou a prefeita Moema Rebouças Maciel.

Em 2015, o evento tem patrocínio da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), Governo da Bahia, Bahiatursa, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura.

