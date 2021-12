Márcia Castro é a convidada do ensaio de primavera do Cortejo Afro

A cantora Márcia Castro é a convidada da segunda edição do ensaio de primavera do Cortejo Afro, que acontece no Barra 33, antiga Off Clube, no bairro da Barra, em Salvador. O show será na próxima segunda-feira, 9. Os portões serão abertos a partir das 20h. Na ocasião, a artista baiana lançará o clipe Baba no Quiabo.

